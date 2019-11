VIDÉO| Rassemblement en soutien au peuple chilien à Louvain-la-Neuve

Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées mercredi soir sur la place Montesquieu, à Louvain-la-Neuve, en soutien au peuple chilien et aux autres habitants d’Amérique latine victime de répression.

L’action, avec chants et drapeaux, est une initiative d’exilés chiliens ayant fui la dictature pour Louvain-la-Neuve il y a une trentaine d’années.

«Louvain-la-Neuve a accueilli beaucoup de gens qui fuyaient l’Amérique latine et aujourd’hui, nous voulons dénoncer la répression et l’injustice que vit le peuple chilien. Le peuple est dans la rue, et il doit utiliser les réseaux sociaux pour communiquer. Les médias là-bas sont aux mains de l’État et ne parlent pas des manifestations, sauf pour les criminaliser. Il y a des morts, des centaines de blessés, 6 000 arrestations arbitraires, on parle de viol et de torture… La répression s’exerce même sur les adolescents qui ont lancé la mobilisation, même sur les personnes âgées», dénoncent les organisatrices Jessica Nunez et Evelyn Garrido.