NBA: un Doncic record pour Dallas, les Clippers s’imposent pour la 1re du duo Leonard – George

Luka Doncic a une nouvelle fois prouvé qu’il était un phénomène du basket. Le Slovène de 20 ans a enregistré un triple-double lors de la large victoire 142-94 des Dallas Mavericks contre les Golden State Warriors mercredi en NBA.

L’ailier a compilé 35 points, 10 rebonds, 11 assists et 3 interceptions en 25: 30.

Grâce à cette performance de premier choix, Doncic est devenu le plus jeune joueur a enregistré deux triple-double de suite avec 35 points. C’est aussi le premier à compiler un triple-double riche de 35 points en 25 minutes de jeu ou moins. Les Mavericks signent une troisième victoire de rang et sont cinquièmes à l’Ouest (9v-5d). Quant aux Warriors, finalistes l’année dernière, ils continuent d’enchainer les défaites. Toujours sans Klay Thompson et Steph Curry, blessés, ils occupent la dernière place (3v-13d) après la plus lourde défaite de Steve Kerr depuis son arrivée en 2014.

Toujours dans la ‘Western’, les LA Clippers ont disputé leur premier match avec leur duo de All-Star Kawhi Leonard – Paul George. Contre Boston, premier à l’Est (11v-3d), les Clippers se sont imposés 107-104 après prolongations à l’issue d’un match défensif. Jayson Tatum a terminé meilleur marqueur de la rencontre pour les Celtics mais ce sont bien Lou Williams, 27 unités en sortie de banc, et un Pat Beverley accrocheur qui ont fait la différence. Les Clippers sont 4e à l’Ouest (10v-5d).

Les Rockets ont vu leur série de huit victoires s’arrêter à Denver (105-95) malgré les 27 points de James Harden. Les Nuggets, grâce à Nikola Jokic (27 pts, 12 rbds), ont une nouvelle fois prouvé qu’il fallait compter sur eux à l’Ouest.