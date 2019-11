Ligue des Champions de basket - Victoire pour Obasohan avec Bamberg, défaite pour Serron avec Strasbourg

(Belga) Les Allemands de Brose Bamberg, entraînés par Roel Moors et qui ont aligné Retin Obasohan, se sont imposés mercredi soir face aux Grecs de Peristeri (72-69) pour le compte de la sixième journée en Ligue des Champions de basket. De son côté, les Français de Strasbourg, avec Quentin Serron, se sont inclinés à domicile face aux Lituaniens de Lietkabelis (63-66).

Importante victoire pour Brose Bamberg face à Peristeri qui permet aux Allemands de prendre la troisième place du classement dans le groupe C avec un bilan de quatre victoires pour deux défaites. Après un bon début de match (27-21), les joueurs de Roel Moors, l'entraîneur belge de Bamberg, ont été ennuyés par les visiteurs qui ont refait leur retard petit à petit (42-38 à la pause et 59-57 à la fin du troisième acte) sans jamais repasser devant (72-69). L'ailier belge Retin Obasohan termine cette rencontre avec 11 points (1/5 à 2 points, 2/3 à 3 points et 3/4 aux lancers), 2 rebonds et 4 passes en un peu moins de 17 minutes. Les Allemands se déplaceront à Ténérife mardi prochain pour le compte de la septième journée en Ligue des Champions de basket. Dans le groupe A, les Français de la SIG Strasbourg se sont inclinés à domicile face aux Lituaniens de Lietkabelis (63-66). Après une première mi-temps complètement ratée (28-43 à la pause), les coéquipiers de Quentin Serron ont tenté un incroyable retour mais ont échoué finalement de peu (63-66). L'ailier des Lions, l'équipe nationale belge de basket, termine la rencontre avec 8 points (3/4 à 2 points, 0/3 à 3 points et 2/2 à 2 points), 6 rebonds et 1 interception en 21 minutes. La SIG Strasbourg pointe à la cinquième place du classement avec un bilan de 2 victoires pour 4 défaites, soit le même qu'Ostende. Mercredi prochain, les Français se déplacent à Ankara pour y affronter les Turcs de Türk Telekom. Les quatre premiers de chaque groupe composé de huit équipes sont qualifiés pour le deuxième tour de la Ligue des Champions de basket. (Belga)