Climat - Greta Thunberg récompensée par le Prix international de la Paix des Enfants

La jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg a été récompensée mercredi par le Prix international de la Paix des Enfants 2019 pour son action en faveur du climat, qui a résonné parmi des milliers d'étudiants dans le monde.

Divina Maloum, une militante camerounaise pour la paix âgée de 15 ans, a également été récompensée par ce prix décerné par la fondation néerlandaise KidsRights, qui distingue chaque année depuis 2005 un mineur pour son engagement pour les droits des enfants. Dans un court message écrit, Greta Thunberg, qui se trouve actuellement au milieu de l'Atlantique, s'est dite "incroyablement reconnaissante et honorée" et a regretté de ne pas avoir pu assister à la cérémonie de remise des prix, qui s'est déroulée à La Haye. La Suédoise de 16 ans a quitté à la mi-novembre les Etats-Unis à bord d'un catamaran, avec comme objectif la réunion climat de l'ONU COP25 à Madrid début décembre. Greta Thunberg a acquis une renommée mondiale après avoir lancé en août 2018 des "grèves de l'école pour le climat", une initiative rapidement suivie par des dizaines de milliers de jeunes à travers le globe. "La crise climatique est l'enjeu de paix de notre époque", a martelé Luisa-Marie Neubauer, militante allemande du mouvement Fridays For Future, qui recevait le prix au nom de Greta Thunberg. Saluant la "reconnaissance" qu'apporte ce prix au travail de la jeune Suédoise, Luisa-Marie Neubauer a déploré l'inaction des dirigeants mondiaux sur la question climatique. Divina Maloum, récompensée pour son "combat pacifique" contre le groupe djihadiste Boko Haram, a pour sa part appelé "les enfants du monde entier à faire entendre leur voix". "Au Cameroun et en Afrique, les enfants sont oubliés par les preneurs de décisions en matière de consolidation de la paix", a dénoncé la jeune Camerounaise, qui a reçu sa récompense des mains de l'Indien Kailash Satyarthi, lauréat du Prix Nobel de la Paix 2014. Le Prix international de la Paix des Enfants est doté de 100.000 euros qui sont investis dans des projets liés à la cause du lauréat.