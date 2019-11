AB InBev: report de la réunion de conciliation entre la direction et les syndicats

AB InBev a annoncé mercredi soir le report de la réunion de conciliation avec les syndicats prévue jeudi matin.

Le groupe brassicole «évalue le meilleur moment pour retourner à la table de négociations. Il s’agit de donner toutes les chances à la concertation sociale et de permettre un retour à la sérénité», indique la direction.

Mercredi à 6h00, les syndicats en front commun ont entamé une grève de 24 heures dans quatre brasseries du groupe (Louvain, Jupille, Leeuw-Saint-Pierre et Hoegaarden) et dans les dépôts en Belgique. Les organisations de travailleurs exigent une sécurité de l’emploi et un calcul correct du salaire du personnel. D’après les syndicats, tant les ouvriers que les employés et les cadres ont pris part au mouvement.

AB InBev confirme que des blocages ont été menés sur le terrain et déplore ces manifestations. «La meilleure sécurité d’emploi est de soutenir la croissance en assurant la livraison et la production. En conséquence, l’employeur comprend mal le blocage des brasseries, des dépôts et même du chantier de construction de Hoegaarden – un investissement de 42 millions. Le blocage de la construction d’une nouvelle ligne de production, d’une part, et la demande de sécurité d’emploi, d’autre part, sont difficiles à concilier», commente la direction d’AB InBev mercredi soir.

Les syndicats avaient appelé à la grève à l’issue d’une réunion de négociations autour de la convention collective de travail, tenue mardi.