Comment vont être attribués les 4 derniers tickets pour l’Euro

Les 16 barragistes vont tenter d’aller chercher un des derniers sésames pour l’Euro 2020. Kosovo, Géorgie, Israël, Bulgarie : ils ont encore tous leur chance. Explications.

Coucou, la revoilou. C’est maintenant que la Ligue des nations fait son retour puisque c’est son classement final qui va permettre de désigner les seize équipes qui vont former les quatre barrages pour les derniers tickets qualificatifs pour le tournoi de l’été prochain.

1. On y voit (un peu) plus clair

On connaît les seize équipes qui peuvent encore tenter de se qualifier pour l’Euro via les barrages (voir ci-dessous). Elles sont réparties dans quatre voies différentes, selon leurs résultats en Ligue des nations. Le tirage au sort qui aura lieu vendredi à Nyon permettra de remplir les trous du tableau, notamment au niveau d’une Ligue A dont tous les participants à l’exception de l’Islande se sont qualifiés directement pour l’Euro.

Les demi-finales opposeront le 1er au 4e et le 2e au 3e de chaque groupe, en un match unique chez le mieux classé de la Nations League. Quant au lieu de la finale, également disputée en un match, il sera tiré au sort vendredi.

2. Pas d’impact sur le groupe B des Diables

Les contraintes de cet Euro à douze villes hôtes font que ces barrages n’intéresseront pas vraiment les Diables rouges. Car aucun des qualifiés via cette voie ne devrait sera versé dans le groupe B, celui promis aux Diables, aux côtés de la Russie et du Danemark. Au moment du tirage, l’équipe du quatrième pot qui échouera dans ce groupe le plus prévisible devrait être le pays de Galles ou la Finlande (si l’UEFA ne change pas les plans). Puisque les barrages des Ligues A, B et C comptent tous au moins une nation hôte parmi leurs participants (Roumanie, Irlande, Hongrie, Écosse), il est déjà acquis que le vainqueur de ces «play-off» ira dans le groupe de l’Euro lié à ces stades. Un nouveau tirage au sort pour ces quatrièmes de groupe pourrait d’ailleurs avoir lieu le 1er avril, selon l’identité des vainqueurs des barrages.

Quant à la Ligue D, elle comprend le Kosovo, qui ne peut affronter la Russie pour des raisons géopolitiques. Il est donc déjà acquis que son vainqueur n’ira pas dans le groupe B de l’Euro. Ne restent donc que le pays de Galles et la Finlande, pour les Diables, lors du tirage du 30 novembre. S’ils terminent en tête de leur groupe, les Diables affronteront un 3e d’une autre poule en huitième de finale. S’ils terminent seconds, ils affronteront le deuxième du groupe A de l’Italie.

3. La France promise à un gros groupe

Vu la façon dont le tirage est prédéfini par l’obligation de verser les pays hôtes dans les groupes de «leur» ville, on sait déjà que la France (pot 2 au tirage) est destinée au groupe de l’Italie, l’Angleterre, l’Espagne ou l’Allemagne. Voilà deux gros morceaux dans une même poule… où pourrait également tomber le Portugal, terreur du troisième pot. Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les huitièmes de finale.