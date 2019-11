Un conducteur sur l'E411 se tue après une chute de 50 mètres

Dramatique accident ce mercredi peu après 17 h sur la E411 à hauteur de Wellin.

Pour une raison inconnue, un véhicule qui circulait sur la E411 à hauteur de Wellin, plus que probablement en direction de Namur, a terminé sa course cinquante mètres plus bas sur la rue du fond des Vaulx à Wellin. "La voiture a traversé la route et est tombée en contrebas, commente Benoît Closson, le bourgmestre de Wellin, descendu sur les lieux. A priori, une seule personne se trouvait dans la voiture."

La personne, qui ne serait pas originaire de la région à première vue, est décédée.

Les pompiers de la zone Dinaphi sont descendus sur les lieux.