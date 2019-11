Voyeur aux WC, Daniel Craig bourré: l’enfer du tournage du nouveau 007

Entre accidents et explosions, le prochain James Bond a traversé son lot d’épreuves. Retour sur un développement chaotique.

Le 8 avril 2020, James Bond signera son grand retour dans No Time to Die. Traduction officielle: Mourir peut attendre.

007 depuis 2006 et le percutant Casino Royale, Daniel Craig incarne une cinquième fois le célèbre agent secret britannique.

En octobre 2015, l’acteur avait pourtant affirmé qu’il préférait «se tailler les veines plutôt que jouer à nouveau James Bond».

À l’époque, le comédien assurait la promotion effrénée de Spectre, son quatrième 007. Visiblement, la coupe était pleine.

Après Spectre en 2015, Daniel Craig avait juré ses grands dieux qu’il n’endosserait plus le costume de James Bond. Site 007.com

Quatre ans plus tard, Daniel Craig a mangé sa parole, comme Sean Connery jadis.

Présenté comme son baroud d’honneur, No Time to Die sera-t-il vraiment le dernier Bond de Craig?

La genèse et le tournage mouvementé du film risquent de sérieusement faire réfléchir la star, déjà bien décidée à ranger sa panoplie une bonne fois pour toute.

Retour en 5 points sur l’enfer du développement du 25e James Bond chaperonné par EON Productions.

1. Le réalisateur claque la porte

En octobre 2012, le Skyfall de Sam Mendes épate la galerie. Le récit dévoile les failles et les origines de James Bond.

Trois ans plus tard, le réalisateur rempile avec le décevant Spectre. Mendes a perdu la formule magique et quitte le navire.

En mars 2018, la nouvelle tombe. Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionaire) prend les rênes du projet Bond 25.

L’annonce est excitante. L’agenda cale le début du tournage le 3 décembre 2018, la sortie en salles le 8 novembre 2019.

En août 2018, c’est la douche froide. Danny Boyle annonce son départ. En cause: des divergences artistiques.

Danny Boyle a réalisé des films aussi différents que réussis. Il aurait été passionnant de découvrir sa version de 007. Internet

Concrètement, la productrice Barbara Broccoli n’est pas convaincue par le scénario rédigé par Boyle et John Hodge. Boyle refuse de se séparer de son collaborateur de longue date. C’est le divorce.

En septembre 2018, la mécanique est relancée, avec Cary Joji Fukunaga (Beasts of No Nation) aux commandes.

2. Les ligaments de Daniel Craig

L’épisode Danny Boyle force la production à revoir le calendrier. La sortie de Bond 25 est reportée au 14 février 2020 dans un premier temps, au 8 avril 2020 ensuite.

En avril 2019, les premiers tours de manivelle sont donnés en Norvège et en Jamaïque.

À Port-Antonio, dans le nord de la Jamaïque, l’équipe filme les prémisses de l’intrigue. Retiré des services secrets, James Bond est contacté par une vieille connaissance, l’agent américain Felix Leiter (Jeffrey Wright).

Le tournage dans les Caraïbes prend du plomb dans l’aile lorsque Daniel Craig glisse au cœur d’une scène mouvementée.

Le bilan est lourd: blessure des ligaments de la cheville gauche, opération, plâtre, au minimum deux semaines de revalidation.

Ci-dessous: publiée en juin sur le compte Twitter de James Bond, cette vidéo ne montre que la dimension spectaculaire du tournage en Jamaïque.

On set with #Bond25 : Jamaica.

3. Triple explosion sur le plateau

Comme de coutume, l’équipe de tournage installe dès mai 2019 son QG aux studios Pinewood, en périphérie de Londres.

C’est sur le plateau 007 que sont tournées les scènes majeures de la saga.

Le 4 juin 2019, une séquence impliquant une boule de feu censée traverser l’écran vire à la catastrophe.

Trois explosions résonnent. Le plafond s’effondre partiellement. Des panneaux se détachent des murs. Un technicien est légèrement touché.

Sur son site officiel, la production commente laconiquement l’accident.

La production semble vouloir limiter les dégâts des explosions aux studios Pinewood, alors que les photos publiées par la presse anglaise sont spectaculaires. Capture d’écran

4. Le voyeur des WC

En marge de cette triple explosion, le mois de juin 2019 n’est pas de tout repos aux studios de Pinewood.

En cause, deux incidents impliquant un voyeur dans les toilettes des dames.

Le premier: la découverte d’une caméra planquée dans ces WC.

Le deuxième: une main armée d’un téléphone qui tente de se glisser discrètement sous la porte d’une toilette occupée.

Malgré la course-poursuite qui suit, le pervers n’est pas intercepté. L’enquête de police fait chou blanc, même s’il paraît évident que le coupable est un membre de l’équipe de tournage.

5. Daniel Craig bourré

Fin septembre 2019, la production de No Time to Die fête comme il se doit la fin du tournage en Italie.

À Matera, Daniel Craig avoue dans son discours «être bien bourré» au moment de remercier l’équipe et la production:

#JamesBond #NoTimeToDie #FilmProduction #Movie #BehindTheScenes



Production crew along with producer #BarbaraBroccoli and #DanielCraig had a wrap party last night in #Matera.