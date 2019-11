L’attraction Pop Corn Revenge de Walibi primée aux États-Unis

L’attraction Pop Corn Revenge du parc Walibi (Wavre) vient d’être primée à Orlando (États-Unis) à l’occasion du salon annuel Attraction Expo.

Inauguré au printemps dans le cadre d’un grand plan d’investissement de 100 millions d’euros courant jusqu’en 2023, le Pop Corn Revende de Walibi refait déjà parler de lui.

La Themed Entertainment Association (TEA) lui a attribué le prix international TEA Thea Awards 2019 - Outstanding Achievment.

L’attraction permet aux visiteurs, en intérieur et à bord de petits véhicules, de tirer au pistolet sur des popcorns envahissants, en passant à travers des scènes interactives évoquant des films mythiques.

«Cette reconnaissance exceptionnelle pour Walibi nous rend particulièrement fiers. Popcorn Revenge combine une technologie d’image et de son innovante, avec un mouvement non linéaire révolutionnaire et des décors élégants», indique le directeur général du parc d’attractions, Jean-Christophe Parent.

Un investissement prometteur

TEA souligne notamment la créativité de l’attraction et parle d’un investissement prometteur. La récompense a été décernée à Walibi lors du plus important salon du monde consacré aux parcs d’attractions, organisé par l’International Association of Amusement Parks and Attractions. La cérémonie officielle de remise de prix sera elle organisée en avril 2020 à Disneyland en Californie.

La création de Pop Corn Revenge à Walibi s’inscrit dans un plan d’investissement de 100 millions d’euros étalé jusqu’en 2023. L’objectif est de rénover 75% du parc d’attractions wavrien en y créant divers «mondes» immersifs pour les visiteurs.

En 2018, le parc a ainsi créé Exotic World et ajouté l’attraction Tiki Waka, avec également en parallèle une thématisation et une extension d’Aqualibi. En 2019, c’est Fun World, incluant notamment Popcorn Revenge, qui a été ouvert. Pour des raisons techniques, il n’y aura pas de nouveau chantier cet hiver mais une nouvelle zone sera ouverte en 2021, incluant une montagne russe annoncée comme la plus haute et la plus rapide du Benelux.

