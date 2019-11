Un détenu porte plainte pour traitement inhumain et dégradant

Un détenu de la prison de Saint-Gilles a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès d’un juge d’instruction pour traitement inhumain et dégradant, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles.

L’information avait été publiée par Het Laatste Nieuws. Le détenu affirme, selon le quotidien, qu’il dort avec ses vêtements et une cagoule sur la tête car les rats marchent sur son corps pendant la nuit.

Cet homme, âgé de 22 ans et originaire de Genk, affirme aussi que les gardiens ne prêtent pas attention à ses demandes parce qu’il ne parle pas français. Il est en détention préventive à Saint-Gilles depuis six mois.

Ce dernier a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès d’un juge d’instruction pour traitement inhumain et dégradant, via son avocat Me Franck Scheerlinck.

Les conditions de détention à la prison de Saint-Gilles ont déjà été dénoncées à plusieurs reprises, notamment l’insalubrité de certaines cellules.