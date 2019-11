Belgique-Chypre: le beau geste de Romelu Lukaku, pourtant sur le banc

Pour fêter le cap des 50 buts inscrits avec l’équipe nationale, l’attaquant belge de l’Inter Milan a offert 5.000 places à des œuvres caritatives à l’occasion du dernier match à domicile des Diables rouges.

En inscrivant un doublé face à Saint-Marin au début du mois d’octobre, Romelu Lukaku a dépassé la barre mythique des 50 réalisations en équipe nationale. Et à cette occasion, l’ancien Anderlechtois a souhaité marquer le coup. Comment? En mettant à l’honneur des organisations qui lui tiennent à cœur.

+ À LIRE | Après le carton plein, place aux choses sérieuses pour les Diables rouges

Ainsi, plutôt que de fêter sa réussite seul dans son coin, «Big Rom» a dépensé quelques milliers d’euros afin d’offrir 5.000 places, entre autres, aux associations caritatives «Kom op Tegen Kanker» et «The Diabetes Liga».

«Ce sont deux organisations qui sont proches de mon cœur, avait expliqué l’attaquant belge dans une vidéo postée en octobre sur les réseaux sociaux. Parce que j’ai perdu quelques personnes importantes dans ma vie à cause du cancer. Et une autre personne très importante dans ma vie souffre actuellement du diabète. Donc j’aimerais vraiment donner ces tickets à ces organisations.»

? When will @RomeluLukaku9 reach 5?0? goals? Let’s cheer together! 🇧🇪 #COMEONBELGIUM 🔥🔥 pic.twitter.com/uLh7DZ9hLu