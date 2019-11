VIDÉOS | Feu de toiture au Palais 5 du Heysel: la situation est sous contrôle

Un incendie s’est déclaré mercredi matin au niveau du toit du Palais 5 au Heysel, a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. La situation est désormais sous contrôle.

Une épaisse fumée s’échappant du bâtiment était visible. «Le bâtiment est vide et donc il n’y a aucune évacuation», a précisé le porte-parole des pompiers. «Nous n’avons pas encore de détails mais il semble que l’incendie soit accidentel, à cause de travaux de toiture en cours actuellement au Palais 5».

Brussels Expo a signalé que l’incendie était maîtrisé sur son compte Twitter. «Le feu a été éteint. Il n’y a pas de blessé. La situation est sous contrôle. Merci à la police de Bruxelles et aux pompiers.»

