Die-in au Parlement européen pour un green deal plus ambitieux

Une quarantaine de jeunes de Youth for Climate, venus de différents pays européens, ont pris part à un die-in, mardi matin entre 08h30 et 10h30, devant l’entrée de salles de conférence dans le Parlement européen à Bruxelles.

Une grande banderole portant le message #VoteForMyFuture était déployée au sol. Les manifestants portaient aussi sur eux des pancartes avec le même message. Quelques personnes restées debout appelaient les parlementaires européens qui les enjambaient à voter en faveur d’un green deal plus ambitieux.

Cette action prend place à l’approche du vote d’investiture de l’équipe de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen prévu le 27 novembre prochain. «On veut mettre la pression sur les parlementaires pour qu’ils attribuent via leur vote plus de moyens financiers au green deal européen afin d’investir dans une vraie transition vers une économie durable zéro émission», explique un co-organisateur. «Il faudrait avoir 400 milliards par an. Le budget défini semble aussi trop faible pour assurer une transition écologique qui garantit une justice sociale.»

Il s’agit de la troisième action organisée dans le cadre de la campagne #VoteForMyFuture, la première ayant eu lieu le 16 octobre dans le Parlement européen et la seconde le 31 octobre devant le Berlaymont.