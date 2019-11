Aucune plainte reçue pour présence de rats à la prison

La prison de Saint-Gilles n’a reçu aucune plainte relative à la présence de rats dans les cellules au cours des derniers mois, a assuré mercredi la porte-parole de la direction générale des établissements pénitentiaires, Kathleen Van De Vijver.

La porte-parole a tenu ces propos en réaction à deux articles parus dans Het Laatste Nieuws et De Morgen.

Selon les quotidiens, un détenu de la prison bruxelloise a déposé plainte contre l’Etat pour «traitement inhumain». En détention préventive, il évoque la présence de rats dans sa cellule. Selon son avocat, Frank Scheerlinck, les rongeurs «rampent jour et nuit sur son corps et mangent ses vêtements et sa nourriture. Mon client bénéficie de la présomption d’innocence, mais est en fait torturé par le gouvernement».

La direction générale des établissements pénitentiaires assure toutefois n’avoir décelé aucun problème de cette nature dans la prison de Saint-Gilles ces derniers mois. «Ni la direction de l’établissement, ni la Commission de surveillance n’ont reçu de plainte relative à la présence de rats», indique Kathleen Van De Vijver.

Selon elle, des mesures ont été prises pour empêcher les rats d’entrer, des trous dans le sol et les murs ont été bouchés et des fenêtres ont été réparées, de sorte que le problème est sous contrôle. «Nous sommes très attentifs à la situation. Dès qu’un rat est signalé, nous faisons appel à une société spécialisée dans la dératisation», affirme-t-elle encore.