Roméo Elvis, premier nom annoncé au Ronquières Festival

Il sera sur scène le samedi 1er août.

Roméo Elvis a-t-il un coup de cœur pour la région du Centre et ses ouvrages d’art fluviaux? Après avoir tourné le clip de son dernier single Chocolat à l’ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu, il posera ses malles dans un autre symbole de la région: le plan incliné à l’occasion de la huitième édition du Ronquières Festival.

Roméo Elvis est le premier nom dévoilé par le festival. Il était déjà venu à Ronquières en 2017, avec le Motel et une popularité croissante, mais qui n’a rien en commun avec la sienne d’aujourd’hui.

Les organisateurs peuvent sans doute déjà miser sur un sold-out le samedi. Avec sa sœur Angèle, le rappeur est l’artiste belge francophone le plus rassembleur du moment. On se souvient de son concert en tête d’affiche du Dour Festival en juillet dernier, où il a drainé une foule inédite devant la scène principale du festival et a tenu ce public qui lui mangeait dans la main.

RELIRE | Roméo Elvis est bien le roi des festivals

Le Ronquières Festival ne va pas s’en tenir à cette annonce: dès demain, il dévoilera une nouvelle tête d’affiche, cette fois pour le dimanche. Suivront ensuite les nouveautés de cette édition. Avec une nouvelle scène?

Le huitième Ronquières Festival se déroulera les 1er et 2 août 2020. Les Tickets Pass au tarif promo seront disponibles le 28 novembre à 11 h 00 sur www.ronquieresfestival.be.

Voir ou revoir Chocolat, tourné à l’ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu