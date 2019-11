Temps sec mais frais ce mercredi: entre 1 et 6 degrés attendus

Mercredi matin, après la dissipation de l’éventuelle grisaille, le temps sera sec mais frais avec souvent de larges éclaircies et quelques nuages, annonce l’Institut royal de météorologie (IRM).

Après le gel qui a touché l’entièreté du pays cette nuit, avec des minima variant entre -1 et -8 degrés, les températures vont (un peu) remonter ce mercredi.

Dans le sud-est du pays, les nuages bas et le brouillard pourront en revanche être tenaces tandis que les nuages resteront également nombreux sur le nord-est. Les températures maximales seront comprises entre 1° en Hautes Fagnes et 6° en plaine. Le vent sera faible à localement modéré de sud-est devenant en cours de journée modéré de secteur est.

En soirée et durant la nuit de mercredi à jeudi, le ciel deviendra peu nuageux à serein. Sur les hauteurs de l’Ardenne, des nuages bas ou du brouillard givrant pourront se former. Les minima seront compris entre 1° au littoral et -4° en Hautes Fagnes. Le vent sera faible à modéré d’est à sud-est.

Jeudi, il y aura d’abord des éclaircies puis davantage de nuages mais le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 3° et 8°.

Vendredi, la nébulosité sera variable et le temps sec sur la plupart des régions, sous des maxima entre 6° et 10°.