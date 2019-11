Un match des Diables et un concert d'Angèle sans accroc au Heysel, se félicite Ph. Close

(Belga) Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close s'est félicité, mardi, en fin de soirée, du bon déroulement, sur le plateau du Heysel, de l'organisation simultanée d'un match des Diables Rouges et d'un concert de la chanteuse belge Angèle au Palais 12 qui affichait complet.

"Une nouvelle fois le plateau du Heysel a démontré sa capacité unique pour l'organisation de grands événements simultanés. Avec l'appui de la zone de la police de Bruxelles, de la STIB et de Brussels Expo, tout s'est déroulé parfaitement sans réelle congestion", a commenté le bourgmestre, se félicitant de la "parfaite collaboration" entre la Ville de Bruxelles et les trois acteurs précités. Selon M. Close, le stade Roi Baudouin a accueilli 40.568 personnes venues supporter la victoire des Diables rouges contre Chypre, tandis que 13.000 personnes ont assisté au concert d'Angèle qui était sold out au Palais 12. Toujours d'après le bourgmestre, les plans de mobilité ont parfaitement fonctionné. Le public a privilégié en masse les transports en commun; 4.500 véhicules étaient rangés au parking C et 100 autocars ont amené plusieurs milliers de supporters au stade. "Le plateau du Heysel est certainement le seul site belge capable d'accueillir autant de manifestations de cette envergure en même temps sans paralysie", a enfin commenté le bourgmestre. (Belga)