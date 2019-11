FIBA Europe Cup - Le Brussels s'impose à Charleroi et reste en course pour la qualification

(Belga) Le Brussels est venu s'imposer sur le parquet du Spirou de Charleroi (72-75) mardi soir en match comptant pour la cinquième journée de la FIBA Europe Cup de basket.

Grâce à cette victoire, les Bruxellois restent dans la course pour la qualification avec un bilan de deux victoires pour trois défaites, soit le même que les Carolos. Après un début de match complètement à l'avantage du Spirou de Charleroi (23-10), les visiteurs sont doucement revenus dans la rencontre grâce à un excellent deuxième quart remporté 19-29. A nouveau dans le coup, les joueurs de Serge Crèvecoeur, le coach du Brussels, reprenaient les commandes de la rencontre (44-49) pour ne plus jamais les lâcher dans une fin de match à suspense. Khalid Boukichou (21 points et 11 rebonds) termine meilleur marqueur carolo. Il a été bien épaulé par Anthony Beane et ses 15 unités. Dans les rangs bruxellois, cinq joueurs finissent avec au moins dix points au compteur (17 pour Jonas Foerts). S'il veut se qualifier au prochain tour, le Brussels devra aller s'imposer sur le parquet de Pinar Karsiyaka tout en espérant une défaite de Groningue en Turquie ce mercredi et contre le Spirou la semaine prochaine. Pour Charleroi, il faudra aller s'imposer aux Pays-Bas tout en espérant une défaite du Brussels en Turquie. Les deux premiers de chaque groupe, composé de quatre équipes, sont qualifiés pour le prochain tour. . (Belga)