Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 20 novembre

Bill Condon, Ladj Ly, Fabrice Bracq et Sarah Suco sont au menu de ce mercredi. -

Une vilaine bourrasque glacée, un escroc, la banlieue parisienne, des chicoufs, du houblon, des confidences sur l’oreiller et même un triste anniversaire: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 20 novembre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

La reine des neiges 2

Film d’animation de Jennifer Lee et Chris Buck. Durée: 1 h 44.

Ce que ça raconte

La reine Elsa quitte son royaume pour comprendre d’où viennent ses pouvoirs et sauver les habitants d’Arendelle. Et elle prend ses amis dans son traîneau, bien sûr.

Ce qu’on en pense

On a la neige, les princesses, la magie et les seconds couteaux rigolos: tout y est. Info pratique: n’oubliez pas les boules quies, ça chante toujours autant.

Les misérables

Drame de Ladj Ly. Avec Damien Bonnard et Alexis Manenti. Durée: 1 h 42.

Ce que ça raconte

En banlieue parisienne, une intervention policière dérape. La tuile, c’est qu’elle a été filmée par un drone et que les images menacent de mettre la cité à feu et à sang.

Ce qu’on en pense

Ladj Ly casse les clichés des trainings casquettes en collant au plus près de la réalité de ces quartiers délaissés. Une grosse baffe qui claque.

The Good Liar (L’art du mensonge)

Drame de Bill Condon. Avec Helen Mirren et Ian McKellen. Durée: 1 h 49.

Ce que ça raconte

Côté pile, Roy est un veuf éploré cherchant à briser sa solitude; côté face, c’est un escroc qui mène grand train. Betty se laissera-t-elle berner?

Ce qu’on en pense

Un film aux allures de poupée russe, qui alterne savamment les genres, et voit les deux personnages principaux jouer au chat et à la souris. Mais qui est le chat? C’est là tout l’intérêt du jeu, précisément… Très réussi.

Joyeuse retraite!

Comédie de Fabrice Bracq. Avec Thierry Lhermitte et Michèle Laroque. Durée: 1 h 30.

Ce que ça raconte

Philippe et Marilou s’apprêtent à profiter d’une retraite sans doute méritée quand ils sont de panique: et si leurs enfants abusaient de leur nouveau statut? Ils décident donc de vendre la demeure familiale et d’émigrer au Portjugal. Oui, Portjugal…

Ce qu’on en pense

Des grands-parents pareils, c’est pas au Portugal qu’on les enverrait volontiers, mais sur la lune. Avec le réalisateur de cette horreur sans objet ni humour. Un supplice.

Les éblouis

Drame de Sarah Suco. Avec Camille Cottin et Jean-Pierre Darroussin. Durée: 1 h 39.

Ce que ça raconte

Un couple à côté de ses pompes se laisse entraîner dans une communauté aux allures de secte. Évidemment, ce sont les enfants qui trinquent.

Ce qu’on en pense

Description assez juste de l’endoctrinement sectaire, vue par le prisme d’une adolescente. Assez scolaire mais plutôt bien amené.

Mon nom est clitoris

Documentaire de Daphné Leblond & Lisa Billuart Monet. Durée: 1 h 20.

Ce que ça raconte

Dans l’intimité de leur chambre, des filles aux parcours variés se confient sur leur intimité, du clitoris au porno en passant par l’amour ou la sexualité.

Ce qu’on en pense

1 h 20 de confessions passionnantes, émouvantes ou drôles, qui nous renvoient à notre vécu. À voir d’urgence, tous âges et genres confondus.

Countdown

Film d’horreur de Justin Dec. Avec Elizabeth Lail. Durée: 1 h 30.

Ce que ça raconte

Lorsque Quinn télécharge une application qui prédit l’heure de sa mort, elle découvre qu’il ne lui reste que 3 jours à vivre…

Ce qu’on en pense

Ce film d’horreur pour ados réussira à toucher la génération smartphone, mais ne parviendra pas à effrayer qui que ce soit tant son scénario est ridicule.

Bière (Bier!)

Documentaire de Friedrich Moser. Durée: 1 h 33

Ce que ça raconte

Aux quatre coins du monde, un réalisateur autrichien fait la tournée des producteurs de boisson houblonnée.

Ce qu’on en pense

Essentiellement réservé aux amateurs de bière, un documentaire qui montre que l’art du brassage n’a pas de frontières.