Dossier Alain Simons: la RTBF déboutée par le Conseil d’État

La réaction du CSA et de Unia

Le CSA et Unia se réjouissent que la décision du Conseil d’État vienne clarifier l’application du droit audiovisuel sur la question fondamentale de l’incitation à la haine ou la discrimination. «La question du discours de haine soulève de nombreuses questions relatives à la liberté d’expression», estime Patrick Charlier, directeur d’Unia. «Entre condamnation morale et sanction pénale, nous cherchons la réaction la plus appropriée. Unia a toujours considéré que l’exigence de la preuve de l’acte intentionnel était une garantie essentielle pour le respect de la liberté d’expression. La décision du CSA, confirmée par l’arrêt du Conseil d’État, offre une opportunité supplémentaire».