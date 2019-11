PHOTOS | Les Verts font leurs cartons

On les a connus "au fond du trou" en début de saison, lanterne rouge et pire défense du championnat. Voici maintenant le Condrusien new look de Vincent André, qui pointe à la 6e place et qui vient d'aligner 7 victoires d'affilée.

Le déclic a donc bien eu lieu. Et c'est toute l'équipe qui semble revigorée, en attaque comme en défense. Alors que les Hamoisiens avaient encaissé 25 buts lors de leurs 6 premiers matches (défaites), ils n'en ont plus encaissé que 6 durant les 7 derniers duels. Même constat devant: la moyenne de buts marqués n'était même pas de 1 jusqu'au 22 septembre. Depuis qu'il a relevé la tête, le Condrusien marque en moyenne 3 goals lors de ses sorties dominicales. Ce dimanche, ce sont les promus de Fernelmont-Hemptinne qui en ont fait les frais, Kévin Absil ayant dû se retourner à quatre reprises. Retrouvez nos photos du match.

