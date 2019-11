Czernia viré de l'Olympic

Son récent bilan de deux points sur quinze ne plaidait pas en sa faveur: Alex Czerniatynski n'est plus l'entraîneur des "Dogues". L'ex-Zèbre Drazen Brncic (ancien coach du RWDM) est déjà évoqué pour le remplacer.

Dans nos colonnes ce matin, Czernia paraissait énervé à l’issue de la défaite enregistrée à Heist samedi soir : « C’est tout le travail de la semaine qui est bousillé. Celui du staff et de la cellule de scouting y compris. Je n’ai pas envie de trouver des excuses, nous avons été archi-mauvais et sans se créer la moindre occasion ! »

La situation devient préoccupante pour les Dogues, qui sont dans une mauvaise passe. « Cela fait trois semaines qu’on tire vers le bas. Au RWDM, on joue quand même au foot, durant les 20 dernières minutes, en se créant des occasions mais ici, rien. C’est un naufrage collectif et il va falloir vite se ressaisir si l’on veut passer un bon réveillon. Il ne s’agit plus d’un accident de parcours, mes joueurs doivent se remettre en question. »

D’autant que la victoire des Anversois ne souffre d’aucune discussion. « Ce samedi soir, nous avions une belle opportunité de prendre des points face à un adversaire vraiment pas meilleur en termes de qualité de noyau mais nos hôtes en voulaient beaucoup plus que nous. Ils ont travaillé plus en milieu de terrain et provoquant des changements d’ailes pour nous mettre en difficulté. Il reste quatre matches avant la trêve et il faut se reprendre dès samedi prochain face à Liège » confiait Czernia. Les dirigeants ne lui en auront pas laissé l'occasion. Le nom de Drazen Brncic (ex-RWDM) est régulièrement cité pour lui succéder.

