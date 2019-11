Un fauteuil s’embrasse à cause d’un feu à bois

L’intervention des pompiers fut de courte durée. Pas de blessé, seulement quelques dégats matériels à cause de la fumée. EdA - 50296965254

Un incendie dans une habitation s’est déclaré ce midi. A l’origine : un fauteuil qui s’est embrassé.

Vers 12 h 20, les pompiers sont intervenus pour un incendie de bâtiment à Béclers, rue de Condé. De la fumée s’échappait de l’habitation et les voisins ont pris soin de contacter les services de secours.

«Un feu au bois aurait communiqué, on ne sait pas de quelle manière, avec un fauteuil de la pièce qui s’est embrassé. Heureusement, il n’y avait personne dans la maison, et les animaux étaient à l’extérieur. Il n’y a donc pas de blessés juste des dégâts à cause de la fumée. » précisait le sergent Stéphane Hayez.

L’intervention fut relativement brève, en une demi-heure l’incendie était contrôlé. «Cela a été assez rapide, rassurait le sergent. Si personne n’était passé, la maison se serait embrassée complètement. Les propriétaires ont eu de la chance qu’il n’y avait pas suffisamment d’air dans le bâtiment pour que feu se propage, tout était fermé.»