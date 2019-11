Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce mardi

Jean Vrijdaghs et Sebastien Hankard, chefs du restaurant «Le Gastronome», à Paliseul, ont été primé dans l’édition 2020 du guide Michelin. BELGA

Deux Paliseulois primés au guide Michelin 2020; Un policier agressé alors qu’il était en civil à Couvin; Preud’homme en visite surprise à Stockay dimanche: voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mardi 19 novembre.

1. Deux Paliseulois décrochent une 1re étoile au guide Michelin

Sébastien Hankard et Jean Vrijdaghs sont élus meilleurs jeunes chefs de Belgique et le Gastronome décroche une étoile. Les deux amis ont en effet repris le prestigieux restaurant paliseulois à la mi-décembre 2018 en lui rendant son nom et sa renommée.

LIRE | Deux Paliseulois, élus meilleurs jeunes chefs de Belgique, décrochent une 1re étoile!

2. Trois roquettes américaines découvertes dans un champ à Berloz

En labourant son champ, un agriculteur de Berloz a déterré une roquette. Le service de déminage est intervenu sur place et a trouvé deux autres roquettes américaines datant de la Seconde Guerre mondiale.

LIRE | Trois roquettes américaines retrouvées dans un champ

3. Le Fonds des Communes ferait-il faux bond?

André Antoine s’inquiète de l’évolution du Fonds des Communes. Le point avec Jean-François Husson, spécialiste en finances publiques.

LIRE | Le Fonds des Communes leur fait-il vraiment faux bond?

4. Un passage découvert aux grottes de Han

Nouvelle découverte aux grottes de Han: un passage entre le Réseau sud et la Lesse souterraine. Elle prouve l’existence d’un troisième réseau pour traverser la colline de Han de part en part.

LIRE | Découverte aux grottes de Han

5. Pourquoi Preud’homme assistera-t-il à Stockay-Rebecq dimanche?

Michel Preud’homme, Mbaye Leye et Alexandre Grosjean seront à Stockay-Rebecq. Pourquoi? Faire du scouting. Ou pas...

LIRE | Preud’homme à Stockay dimanche

6. Le procès Neretsé victime de tentatives de hacking

Un témoin a été auditionné à Kigali en duplex avec Bruxelles. D’autres auditions sont prévues mais un quidam tente de hacker les communications.

LIRE | Tentative de hacking au procès Neretsé

7. Agression d’un policier en civil de la zone des 3 Vallées à Couvin

Alors qu’il n’était pas en service, un policier de la zone des 3 Vallées a été agressé à Petigny. Hier, l’agresseur était recherché.

LIRE | Un policier en civil de la zone des 3 Vallées agressé

8. Le clitoris, ou l’organe de la révolution décomplexée

Longtemps ignoré, souvent redécouvert, le clitoris revient aujourd’hui sur le devant de la scène. Un retour porté par les nouveaux mouvements féministes, pour lesquels le droit au plaisir est aussi un des enjeux de l’égalité.

LIRE | Clitoris: l’organe de la révolution

9. Pardo, le Chypriote qui vient de Belgique

Né en Belgique, Urko Pardo est le gardien de la sélection chypriote, au parcours atypique. Il jouera ce soir contre la Belgique dans le cadre des matchs qualificatifs pour l’Euro 2020.

LIRE | Pardo, le Chypriote de Belgique

10. Les qualicatifs presque finis, Martinez regarde déjà vers l’Euro 2020

La Belgique peut clôturer la campagne avec un 30 sur 30 unique. Mais Roberto Martinez pense déjà à l’Euro. Belgique - Chypre: Ce soir, 20h45

LIRE | Bien finir pour bien préparer l’Euro