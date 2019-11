Une mère de famille s’était défenestrée pour échapper aux flammes: le Foyer Schaerbeekois plaide l’acquittement

Me Vincent Callewaert, l’avocat de l’assureur du Foyer, n’a pas contesté qu’il y a eu un manquement dans le chef du Foyer Schaerbeekois, en l’occurrence ne pas avoir remplacé le détecteur de fumée de l’appartement sinistré. Mais il a estimé qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre cette faute et le dommage, soit l’incendie et la mort d’Anitha. -