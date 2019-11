VIDEOS | Messi arrache le partage face à l’Uruguay en terre sainte

Lionel Messi et sa sélection argentine ont fait nul (2-2) contre l’Uruguay lundi soir à Tel-Aviv, en Israël.

La star argentine a été lke sauveur de son équipe en arrachant l’égalisation dans les arrêts de jeu sur penalty (90e+2).

[?? VIDÉO BUT] 🇦🇷🇺🇾 #ARGURU

💥 Lionel Messi arrache l'égalisation sur penalty

👉 Un match plein pour la Pulga avec 1 but et 1 passe décisive pic.twitter.com/UNNsOiabQq