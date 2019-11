USA: le médecin de Donald Trump écarte toute "spéculation" sur une douleur à la poitrine

(Belga) Le médecin de Donald Trump a annoncé que le président américain, contrairement à certaines informations, n'avait souffert d'aucune douleur à la poitrine, dans un rapport publié lundi à la suite d'une visite médicale "de routine, qui était prévue".

Le milliardaire new-yorkais, 73 ans, a passé un peu plus d'une heure samedi à l'hôpital militaire Walter Reed, près de Washington, pour "des examens, des analyses et des discussions" avec le corps médical, a précisé le médecin du président, Sean Conley, dans un communiqué publié par la Maison Blanche. "En dépit de certaines spéculations, le président n'a pas ressenti de douleur à la poitrine, et n'a été ni diagnostiqué ni traité pour des problèmes urgents ou aigus", a-t-il ajouté. "Particulièrement, il n'a subi aucun examen cardiaque spécifique ni aucune évaluation neurologique". Des rumeurs voulaient que l'examen médical subi par Donald Trump ait été imprévu et déclenché par des douleurs à la poitrine, qui peuvent être le signe de problèmes cardiaques notamment. "En raison d'incertitudes d'agenda, l'information sur sa visite avait été gardée confidentielle", poursuit le Dr Conley dans le communiqué où sont également donnés des détails sur le taux de cholestérol du président américain. Lors de son précédent examen en février, M. Conley avait établi que son célèbre patient était "en très bonne santé". Donald Trump, amateur de junk food mais beaucoup moins d'exercice physique, pesait alors 110 kilos. La porte-parole de la Maison Blanche Stephanie Grisham avait affirmé samedi que le président avait profité d'un week-end de libre pour effectuer la première partie de sa visite médicale annuelle, avant "une année 2020 très occupée", où il tentera de se faire réélire. En 2018, le médecin d'alors de Donald Trump, Ronny Jackson, avait tenu une conférence de presse inhabituellement détaillée où il avait vanté les "gènes incroyables" du magnat de l'immobilier. Peu après Donald Trump avait voulu promouvoir le docteur Jackson à la tête du département des Anciens combattants, avant que celui-ci ne refuse finalement le poste. (Belga)