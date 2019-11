Feux de brousse en Australie: Sydney recouverte d'un voile de brume

(Belga) Les habitants de Sydney se sont réveillés mardi avec une odeur âcre de fumée, tandis que leur ville se recouvrait d'un épais voile de brume. Les conséquences des feux de brousse devraient continuer à brouiller leur quotidien, la région étant à l'aune de journées difficiles car marquées par une hausse des températures et de l'intensité du vent.

Les autorités ont conseillé aux 4,6 millions d'habitants de la ville de Sydney de "rester vigilants" face aux conditions qui accentuent le déclenchement d'incendies. Les températures dépassaient les 30 degrés et les rafales atteignaient 65 km/h, mardi. Quelque 1.400 pompiers se battent toujours contre une cinquantaine de feux à travers l'état de Nouvelle-Galles du Sud. Le brasier le plus proche de la métropole est situé à 100 km au nord-ouest et a brûlé 138.000 hectares, dont une partie du parc national de Wollemi. La qualité de l'air dans le centre de Sydney était jugée médiocre. Les autorités sanitaires recommandent aux personnes souffrant d'asthme ou d'autres problèmes respiratoires de rester à l'intérieur. Six personnes sont mortes et 577 habitations ont été détruites ou gravement endommagées en Nouvelle-Galles du Sud depuis le début de la saison des feux de brousse, fin octobre, soit un mois plus tôt que d'habitude. Environ 1,6 million d'hectares ont été détruits par les flammes. (Belga)