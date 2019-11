Le Danemark et la Suisse iront à l’Euro 2020

Le très indécis groupe D des qualifications de l’Euro 2020 a livré son verdict. La Suisse et le Danemark ont pris les deux premières places au terme de la 8e et dernière journée et ainsi assuré leur présence le 30 novembre à Bucarest au tirage au sort de la phase finale (12 juin-12 juillet 2020).

La Suisse n’a pas tremblé à Gibraltar (1-6) et ainsi soufflé la première place au Danemark. Les Danois ont été rejoints en fin de match par l’Irlande à Dublin (1-1). Les Irlandais devaient s’imposer pour se qualifier. Grâce à sa performance en Ligue des Nations, l’Eire aura néanmoins encore une chance via les barrages.

L’Italie a cartonné contre l’Arménie 9-1 de quoi boucler son parcours sur un bilan parfait de 10 victoires dans le groupe J. L’Espagne, vainqueur du groupe F, a donné la leçon à la Roumanie 5-0.