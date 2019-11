Preud’homme à Stockay dimanche

Michel Preud’homme, Mbaye Leye et Alexandre Grosjean seront à Stockay-Rebecq. Pourquoi? Faire du scouting. Ou pas...

Voilà une information qui va booster une rencontre qui ne manquait déjà pas de sel. Dimanche, sur le coup de 14h30, il y a aura trois spectateurs un peu plus particuliers que les autres au 40 de la rue Joseph Wauters. Michel Preud’homme, flanqué de son T2 Mbaye Leye et de son directeur général Alexandre Grosjean, seront présents à Stockay pour la rencontre face à Rebecq. Une demande en ce sens est en effet parvenue à Stockay ces dernières afin de préparer la venue du prestigieux triumvirat.

Pour quelles raisons? Officiellement, il suffit de jeter un œil au calendrier pour trouver une explication à cette triple présence. Le Standard affrontera en effet Rebecq en 8e de finale de la Coupe de Belgique le mercredi 4 décembre sur le coup de 20h. Même si les professionnels liégeois savent sans doute déjà tout de leur adversaire brabançon, un dernier scouting en live pourrait leur être très utile. On n’est jamais trop bien informé quand on est pro.

Voilà pour la version officielle. Mais deux autres éléments pourraient justifier la présence de ces trois éminents personnages-là. Il se chuchote en effet que Michel Preud’homme pourrait faire le déplacement afin de jeter un œil par lui-même aux performances de Florent Delmotte. L’excellent médian stockali explose depuis 2 ans et particulièrement ces dernières semaines. À 23 ans, il a encore, par ailleurs, une énorme marge de progression. Au point de susciter l’intérêt du Standard? On en saura plus dans six jours sans doute. Nul doute, en tout cas, que la présence du staff standarman va en booster plus d’un sur le terrain. D’aucuns vont vouloir jouer «le match de leur vie» devant cette assistance-là.

Autre raison officieuse possible de la présence liégeoise dimanche: une proposition de collaboration avec le club stockali. Club en pleine bourre depuis quelques saisons, Stockay pourrait être le partenaire idéal du Standard. Le cercle stockali pourrait, en D1 amateurs, y laisser aguerrir quelques jeunes joueurs prometteurs encore trop tendres pour le haut niveau. Reste à voir, évidemment, là aussi, si un partenariat qui agréerait les deux parties est possible concrètement. Une certitude en tout cas: Jean-Pierre Dalla Costa, l’astucieux président stockali, ne laissera pas laisser passer l’aubaine en sondant, à tout le moins, les pontes standardmen quant à leurs intentions.

Bref, la présence du Standard, pile poil quand Stockay est en pleine réflexion en ce qui concerne sa croissance, est peut-être un signe du destin. Wait and see comme on dit dans ces cas-là.