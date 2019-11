Il avait tenté de tuer Dylan: 6 ans de prison

Le prévenu écope d’une peine ferme pour une tentative d’assassinat dans un café à la suite d’une relation extraconjugale.

Johan (prénom d’emprunt), marié et père d’un enfant, est décrit comme séducteur son propre frère. Il a fait la rencontre de Jessica, qui était en couple. Les deux personnes ont eu une relation extraconjugale et Jessica avait même décidé de quitter son compagnon. Ce dernier, passablement énervé sur Johan, s’était remis difficilement de cette séparation. Mais Dylan, le frère du compagnon trompé, a pris part au conflit. Bien mal lui en a pris

Johan, se sentant en danger car recherché par la famille du clan adverse, s’était procuré un pistolet auprès d’un homme à la rue Turenne à Charleroi. Pour 400€.

Les choses ont dégénéré ce vendredi 8 février dernier. Ce jour-là, Dylan se trouve au café de l’Espérance, aux 4 bras à Gilly, en compagnie de son père et son frère. Peu après minuit, Johan débarque sur les lieux, armé du pistolet. Il frappe à la fenêtre de l’établissement et souhaite rentrer. Mais le père de Dylan en bloque l’accès. Un premier tir transperce la porte d’entrée. Dylan, qui remarque que son père est en lutte avec Johan, s’interpose et se bat avec le prévenu. Les deux hommes tombent à terre et plusieurs tirs partent dans tous les sens. Dylan a été touché à un nerf de sa cuisse. La balle passe à 12 millimètres de l’artère fémorale.

Intention d’homicide retenue

Selon la partie civile, le prévenu avait bien prévu de tuer: «Il a entièrement vidé son chargeur. Il a prémédité son geste en allant acheter l’arme quinze jours avant les faits.» Le tribunal a retenu l’intention d’homicide dans son jugement.

Le ministère public partageait l’opinion de la partie civile. La version défendue par Johan, qui prétendait avoir tiré pour simplement faire peur à la victime, ne laissait pas dupe le substitut. «Il y a un contexte précis autour de cette scène de coups de feu. Le prévenu s’en est également pris au compagnon trompé, en lui portant un coup de poing en rue.» Une peine de 8 ans de prison ferme avait été requise contre Johan, récemment condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel. Pour son frère, Yannick, suspecté d’avoir menacé d’écraser les gens présents à l’extérieur du café, au volant de son véhicule, un sursis avait été requis, vu l’absence d’antécédents judiciaires.

Me Jean-Philippe Mayence, avocat de Johan, plaidait l’acquittement pour la tentative d’assassinat et souhaitait voir une prévention de coups et blessures retenue à la place. Pour l’avocat, son client n’avait aucune intention de tuer Dylan: «Il s’est retrouvé, à plusieurs reprises, en bonne position pour le tuer. Être armé ne veut pas forcément dire intention de tuer.» Me Étienne Gras, avocat de Yannick, plaidait, lui, pour une suspension du prononcé. «S’il avait l’intention d’écraser les gens, il l’aurait fait. Mais il a simplement voulu fuir les lieux, car il se sentait menacé avec les gens autour de son véhicule. Il était tellement en stress qu’il a même calé.»

Arrestation requise mais pas ordonnée

Ce lundi, le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné Johan à 6 ans de prison ferme. Son frère s’en sort avec un sursis simple de 3 ans. Lors du jugement, le ministère public a requis l’arrestation immédiate de Johan. Mais le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’arrêter le prévenu.