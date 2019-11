Le mur décrépit du cimetière (enfin) démoli

Les ouvriers communaux n’ont pas eu de mal à faire disparaître le mur de la rue Curiale: les briques tombaient d’elles-mêmes!

EdA Le mur d’enceinte du cimetière à la rue Curiale n’avait plus fière allure depuis quelques années. Certaines briques se déchaussaient.

Ce pan a été rasé ce lundi par des ouvriers communaux et un autre intégrant des columbariums apparaîtra.

«Ils seront intégrés dans le mur, sur trois niveaux et non de manière rectiligne. Nous envisageons aussi de valoriser des éléments patrimoniaux de ce cimetière, d’ajouter une touche de verdurisation et de reculer la grille qui est aujourd’hui directement contre le trottoir, ce qui est parfois dangereux lorsqu’un corbillard doit rentrer», expliquait, voici un an et demi, Ann Cloet à l’échevinat des Cimetières.

Ce chantier communal se chiffre à hauteur de 90 000€. Il est aidé par une aide de 7 500€ de la part du SPW dans le cadre d’un appel à projets.