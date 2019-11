La robe «Travolta» de Lady Diana sera vendue aux enchères

L’iconique robe que Lady Diana avait portée lors d’une danse avec l’acteur John Travolta à la Maison Blanche sera vendue aux enchères le 9 décembre, a annoncé la maison de vente londonienne Kerry Taylor.

Lady Di avait porté cette robe longue en velours bleu nuit et aux épaules dénudées à l’occasion d’un dîner donné en 1985 par le président américain Ronald Reagan (1981-1989), en l’honneur du prince et de la princesse de Galles.

Estimée entre 250.000 et 350.000 livres (293.000 et 410.000 euros), la robe, créée par le couturier anglais Victor Edelstein, avait été immortalisée sur des photos où Diana dansait avec John Travolta au rythme de «You Should be Dancing», du film «La Fièvre du samedi soir».

Selon la maison de ventes, la princesse Diana n’avait exprimé «qu’un seul désir pour son voyage aux États-Unis»: danser avec l’acteur.

«Nous avons dansé pendant 20 minutes, elle avait un bon rythme. J’étais au septième ciel», avait ensuite confié M. Travolta sur le plateau d’un talk-show australien, évoquant un «conte de fée».

Deux autres pièces appartenant à Lady Diana seront aussi vendues le 9 décembre: une seconde robe en velours bleu designée par Katherine Cusack, ainsi qu’une robe plus courte, dans un style marin, que la princesse «portait en privé», selon la maison de vente.

La princesse, son compagnon Dodi Al-Fayed et leur chauffeur Henri Paul sont morts le 31 août 1997 dans un accident de voiture dans un tunnel sous le pont de l’Alma, à Paris.