Saint-Ghislain: le chantier de démolition du pont du goulet de la Darse à Hautrage a commencé

Les travaux préparatoires en vue de la démolition et de la reconstruction du pont du goulet de la Darse à Hautrage, sur la N50 à Saint-Ghislain, ont débuté ce lundi, a indiqué la Sofico. La démolition proprement dite est programmée dans la semaine du 2 décembre.

Les travaux préparatoires, qui ont commencé ce lundi, consistent à acheminer des matériaux, placer la signalisation relative à la navigation et préparer la démolition du pont qui aura lieu dans la semaine du 2 décembre. La démolition du pont devrait être terminée pour le lundi 9 décembre, a indiqué la Sofico. Les travaux de démolition s’effectueront à l’aide de pelles hydrauliques sur chenilles équipées d’un brise-roche. Ces machines seront installées sur la Darse, remblayée afin de permettre le bon déroulement de ces opérations. Les débris du pont tomberont donc sur le remblai et seront ensuite évacués. La navigation sur la Darse sera interrompue dès le vendredi 29 novembre à 18 heures afin de permettre la réalisation de ces opérations. Elle sera rétablie quand les remblais seront évacués.

L’objectif est de terminer la reconstruction du pont pour la fin de l’année 2021. Les études relatives à ce chantier sont en cours et, si les procédures administratives se poursuivent de manière optimale, le démarrage du chantier de reconstruction du pont est espéré au 1er semestre 2020.

Le chantier à Hautrage a nécessité la mise en place de déviations, depuis Dour et Tournai en direction de Baudour, via la N547 vers Tertre et la N525, et depuis Baudour en direction de Dour et Tournai, via la N525 vers Tertre et la N547 en direction de Tournai.

Ces travaux, financés par la Sofico, représentent un budget de 3.800.000 euros HTVA.

La Sofico a souligné que le pont du goulet de la Darse à Hautrage à Saint-Ghislain est fermé à la circulation depuis le 26 février 2019. Ce pont présente un trafic de 8.500 véhicules et 500 poids lourds par jour. Des inspections d’ouvrages d’art au début 2019 avaient révélé que trois ponts datant des années 50 devaient être fermés à la circulation car ils présentaient des défauts importants, concernant principalement des câbles tendus dans le béton qui assurent la stabilité de ces ponts. La décision de fermeture immédiate a été nécessaire car la défaillance de ces éléments pourrait impliquer un effondrement de l’ouvrage, sans signes avant-coureurs. Le SPW Mobilité et Infrastructures et la Sofico ont donc décidé d’appliquer le principe de précaution pour éviter des accidents.