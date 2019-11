Travaux sur la place Grégoire: il faut (déjà) refaire les joints

À peine refaite en mai, la Grand-Place d’Amay voit les joints se desceller. Des joints de dilatation vont être faits. Début des travaux ce mardi.

Les autorités amaytoises jouent «de malchance» avec la Grand-Place. Ce mardi matin, elle sera à nouveau fermée pour une nouvelle campagne de travaux. La cause? Les joints entre les pavés qui se descellent déjà. De quoi exaspérer plus d’un Amaytois dans la mesure où la Grand-Place venait d’être totalement refaite avec des pavés en pierre au mois de mai dernier. «Malheureusement, des soucis sont très vite apparus au niveau des joints comme l’a constaté Luc Tonnoir, notre chef du service des travaux qui passait chaque semaine pour s’assurer qu’il n’y avait aucun problème, déplore Stéphanie Caprasse, l’échevine des Travaux amaytois. Il faut recharger les joints et surtout faire des joints de dilatation pour assurer une étanchéité entre les pavés. Grâce aux précautions prises par Luc Tonnoir, ces travaux se feront aux frais de l’entreprise qui avait rénové la Grand-Place.»

La Grand-Place annoncée fermée jusqu’au 29 novembre

Selon le site internet de la Commune, l’accès à la Grand-Place sera interdit jusqu’au vendredi 29 novembre à 16h. Les autorités amaytoises auraient préféré ne pas devoir fermer la totalité de la Grand-Place durant ce chantier, «mais cela ne sera malheureusement pas possible, regrette l’échevine Stéphanie Caprasse. Il faut compter 5 jours de travaux et 3 jours de séchage. En fonction de la météo qu’on annonce clémente, je ne désespère pas de rouvrir la Grand-Place à la circulation début de semaine prochaine. Nous verrons».