Un aperçu bluffant du survol de Bruxelles dans le prochain jeu vidéo «Flight Simulator»

À quoi ressemblera Bruxelles dans le prochain jeu vidéo de la série «Flight Simulator»? Réponse ici.

Ces quelques minutes d’images risquent de décrocher la mâchoire de tous les amateurs de la licence culte «Flight Simulator». Décors époustouflants, météo changeante, modélisation fidèle des appareils. Ce nouvel épisode fait un bond graphique de géant.

Les fans belges sont gâtés puisque Bruxelles fait partie des neuf villes présentées dans cette vidéo compilée par le site spécialisé IGN, aux côtés de Barcelone, Copenhague, Florence, Naples, Rouen, Southampton, Venise et Zürich.

Pour la capitale belge, la vidéo s’attarde sur quelques lieux emblématiques: l’Atomium et le Heysel, le Cinquantenaire, la basilique de Koekelberg, les bâtiments du quartier européen…

Le tout fidèlement reproduit grâce aux images satellites de Bing Cartes, le service de cartographie de Microsoft.

«Flight Simulator» est une licence existante depuis 1982 et présentée comme un logiciel de simulation de vol pointu, plus qu’un simple jeu, reproduisant fidèlement les sensations de pilotages de nombreux avions.

La prochaine version, présentée en vidéo ici, est attendue pour 2020 sur PC et Xbox One. Elle permettra de voler sur toute la surface du globe, comprendra plus de deux millions de villes et plus de 40 000 aéroports.