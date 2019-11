Laurent Depoitre nie avoir pris la fuite après un accident: «C’est un malentendu»

L’attaquant gantois Laurent Depoitre doit comparaître devant le tribunal pour avoir provoqué un accident la semaine dernière, à Saint-Nicolas.

Dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 novembre, l’attaquant gantois a percuté un panneau de signalisation à un carrefour de Saint-Nicolas (Flandre Orientale), à bord de son Audi R8.

Selon Het Laatste Nieuws, l’accident s’est produit à deux pas du Club Exo, un lieu de divertissement prisé par les footballeurs. Laurent Depoitre avait ensuite abandonné sa voiture endommagée sur un parking à proximité.

Comme il n’était plus à bord de son véhicule à l’arrivée des forces de l’ordre vers 7h40 du matin, impossible d’effectuer un test d’alcoolémie et de dépistage de drogue. La police le soupçonne donc d’avoir pris la fuite.

Le footballeur belge et éphémère Diable rouge a tenu à répondre à ses accusations. Pour lui, il n’est pas du tout question de délit de fuite. «Après la collision, une roue était trop endommagée pour continuer à rouler. C’est pourquoi je suis rentré chez moi avec un ami. Le lendemain, je me suis présenté à la police, mais tout à coup, ils m’ont accusé d’un délit de fuite. C’est un malentendu et j’espère que les services judiciaires vont en tenir compte», s’est défendu le buteur de 30 ans dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.