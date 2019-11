Obi Mikel: «Hazard n’aimait pas s’entraîner mais chaque dimanche, il était homme du match»

Ancien coéquipier d’Eden Hazard à Chelsea, le Nigérian John Obi Mikel a évoqué l’ambivalence du Diable rouge: entre talent incroyable et paresse à l’entraînement.

Homme du match face à la Russie samedi, Eden Hazard a encore réalisé une prestation de haut vol avec les Diables. Mais a-t-il eu besoin de s’entraîner de manière acharnée pour planter un doublé et offrir un assist à son frère Thorgan ? Il est permis d’en douter lorsqu’on entend l’interview de son ancien coéquipier John Obi Mikel.

Invité sur le plateau de BeIN Sports Turquie samedi soir, le Nigérian de 32 ans a évoqué son ancien partenaire à Chelsea. «Hazard a un talent incroyable. Peut-être pas autant que Messi, mais il peut faire ce qu’il veut avec le ballon.»

Après avoir fait l’éloge du capitaine des Diables, le Nigérian désormais actif à Trabzonspor a toutefois révélé que celui-ci se reposait un peu sur ses acquis, notamment lors de sa période chez les Blues.

«Il n’aimait pas s’entraîner dur. Pendant que nous nous travaillions, il passait le temps en attendant que nous finissions l’entraînement. Mais chaque dimanche, il était homme du match, c’était incroyable.»

À l’opposé d’Eden, Obi Mikel s’est vu demander quel était le joueur le plus acharné qu’il ait côtoyé à l’entraînement. Et le médian nigérian n’a pas non plus hésité la moindre seconde. C’est Frank Lampard, légende de Chelsea et actuel coach des Blues, qui récolte les faveurs d’Obi Mikel.