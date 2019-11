Coup de poing mortel lors d’une altercation sur une terrasse de café: le prévenu bénéficie de la suspension du prononcé

Le tribunal correctionnel de Mons a accordé lundi la suspension du prononcé de la condamnation à A.M. qui avait frappé un homme en 2018. La victime était décédée trois jours plus tard.

Le tribunal a retenu l’excuse de provocation pour accorder cette mesure qui estime les faits établis mais suspend le prononcé pendant un délai d’épreuve.

Le 13 juillet 2018, A.M. avait porté un violent coup de poing à G.N., sur la terrasse d’un café à Cuesmes. Le prévenu reprochait à la victime d’avoir dragué sa compagne. G.N. avait perdu connaissance et avait été emmené à l’hôpital, où il est décédé trois jours plus tard.

Le tribunal a retenu l’excuse de provocation plaidée par la défense, estimant que le prévenu avait répondu, par son coup de poing, à une gifle donnée par la victime.