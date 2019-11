Le personnel de la propreté publique d’Ixelles dénonce un manque de matériel et restera au dépôt ce lundi

Aucun véhicule n’a quitté les dépôts du service de la propreté publique de la commune d’Ixelles lundi matin en raison d’un mouvement de grogne, annonce la CSC Services publics.

Les opérations de vidange des corbeilles, de ramassage d’encombrants et de nettoyage de graffitis ne seront donc pas assurées. Les travailleurs dénoncent un problème de matériel.

Le personnel du service de la propreté publique d’Ixelles s’est rendu au travail mais aucun véhicule n’a quitté les dépôts. Selon les travailleurs, le matériel est de plus en plus déficient et les camions sont mal entretenus (freins et essuie-glaces défectueux, pneus lisses...). Les balayeurs disposent par ailleurs d’une masse de vêtements de travail incomplète et certains véhicules sont à l’arrêt depuis plus de cinq mois, déplorent-ils encore.

«Dans la cellule graffitis, deux tiers des véhicules ne fonctionnent pas», ajoute Alain Happaerts de la CSC Services publics. «On demande aux travailleurs d’être plus performants mais ce n’est pas possible avec ce matériel.»

Décidé vendredi lors d’une assemblée générale, le mouvement pourrait se poursuivre dans les prochains jours si les autorités communales ne se manifestent pas. Aucune réunion n’est programmée pour le moment.