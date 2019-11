Pierre Gasly 2e du GP du Brésil: «Incroyable journée»

Pierre Gasly a terminé 2e du Grand Prix du Brésil derrière son ancien équipier Max Verstappen.

Le Français de Toro Rosso-Honda a résisté jusqu’au bout (62/1000es d’avance sur la ligne d’arrivée) au néo-sextuple champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes) pour monter sur le premier podium de sa carrière en F1.

Au micro de Canal +, Pierre Gasly est apparu tout sourire après avoir décroché la 2e place sur le circuit de Sao Paulo: «C’est une journée incroyable. Ça paraît bête de dire ça mais c’est le plus beau jour de ma vie. Il y a tellement d’émotions, je ne sais même pas quoi dire. J’ai vu, une fois que Lewis et Alex se sont touchés, qu’il y avait l’opportunité de passer. J’ai vu qu’il (Hamilton) repartait juste derrière moi, je savais que ça allait être très très chaud, d’autant plus qu’il venait de changer de pneus. J’ai essayé de défendre du mieux possible. À la sortie du dernier virage, j’ai vu qu’il était mieux sorti que moi. J’ai vu son aileron juste à côté. On a un bouton pour décharger toute la batterie et essayer d’avoir le plus de puissance possible, et je n’arrêtais pas d’appuyer dessus pour avoir le max de puissance. Et au final ça le fait. C’est juste incroyable.»