VIDÉO | ES Braine - Perwez: Oui, un match sans buts peut être un excellent match

Pas de buts à se mettre sous la dent dans le sommet entre Braine et Perwez. Le match n'en a pas pour autant été désagréable.

ES Braine – Perwez 0-0

ES BRAINE : Mangione, Sagona, Ferreira Moneli (85' Jamouchi), E. Ferreira Moneli, Gomes Azevedo Filho, Khamouss, Delahaye (79' Casellas), Leysens (70' Pietrons), Chaudoir, Demeure, Depotbecker.

PERWEZ : Koninckx, Achie, Fareneau, Palange, Christophe (92' Baïtar), Vanderveken (70' Vanesse), Ducronait, Kulkens, Paccagnini, Ngoma-Muanda, Droeven.

Le match au sommet de cette journée n’a donné aucun vainqueur, mais la rencontre fut excellente. « C’était plein de phases offensives intéressantes, explique Stéphane Morias pour l’ES Braine. Avec des bonnes occasions de part et d’autre, le nul est logique.»

Sébastien Neyt et Perwez râlaient un peu de ne pas pouvoir refaire son retard sur l’ES Braine. « C’est dommage, mais c’était aussi notre cinquième match d’affilée sans défaite et la seconde clean-sheet de la saison. »