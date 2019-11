P3: Gesves toujours invaincu, Moustier retrouve le goût de la victoire

Le point sur les résultats du week-end en 3e provinciale.

P3A: Désillusion dinantaise, Bièvre toujours aussi prolifique à domicile

Avec la défaite de Dinant à Lustin samedi soir (4-1), il y avait de bonne opérations à faire en haut du classement. Gesves, leader invaincu, a ainsi pu conforter son leadership, en écartant Miécret (1-2). Bièvre aussi n'a pas laissé passer sa chance. En battant Faulx 4 buts à 1, les Castors ont non seulement soigné leurs chiffres à domicile (4e match d'affilée à la maison avec plus de 4 buts au compteur) mais sont surtout revenus sur les Dinantais au classement, les deux formations partageant la 3e position avec 26 points. Entre eux et Gesves, on retrouve Andoy (1-1 face à Rochefort B). Han-sur-Lesse est pour sa part la troisième équipe de la série à avoir enchaîné 4 goals ce week-end, face à Schaltin B (4-0).

Si Ohey s'est imposé face à Molignée B (3-2), les deux autres rencontres n'ont pas débouché sur des vainqueurs: 2-2 entre Assesse et Éprave, 1-1 entre le Condrusien B et Houyet.

P3B: Éghezée s'adjuge facilement le derby, Grand-Leez B cartonne face au FCO

Entre Leuze et Éghezée, le match a tourné à l'avantage des visiteurs, qui, grâce à leurs 4 buts et leur clean sheet, ont conservé leur pole position. Une première place toujours partagée avec Sauvenière, vainqueur 2-1 de Temploux. La dernière marche du podium revient désormais à Taviers (3-0 contre Fernelmont B), qui passe devant les Leuzois.

Juste derrière, Émines et Arquet B, qui se disputent pour l'instant leur ticket pour le top 5, s'affrontaient en terrain vedrinois. Et la rencontre a tourné à l'avantage des locaux, Arquet s'imposant 1-0.

On notera, parmi les autres résultats de la série, le large succès de Grand-Leez B contre la lanterne rouge du FCO Namur B (6-0) et celui, moins éclaboussant mais tout aussi important, de Saint-Germain à Petit-Waret (1-3). Enfin, Wépion B a engrangé son 3e succès de la saison contre Jambes B (2-1).

P3C: Moustier se reprend face à Thy, Surice B venge l'équipe première

Après 3 défaites de rang, la victoire commencait à se faire attendre chez les Zèbres de Moustier. Et elle est enfin revenue lors de la réception de Thy-le-Château (3-1). Cette victoire permet à Moustier de se rapprocher du trio de tête, d'autant que Tarcienne et Bioul se sont quittés dos à dos (1-1). Couvin B (5-1 contre Denée) revient quant à lui une longueur de Tarcienne et deux de Bioul.

Alors que le duel entre Surice et Flavion a largement tourné à l'avantage de Flavion (1-6) en P2A, l'équipe B des Fromagers a su venger ses aînés en rectifiant le tir en déplacement à Flavion B (3-4). Somzée, vainqueur 1-2 à Ligny B, prend ses distances avec Thy. Philippeville bat Walcourt (3-2), Biesme B Gimnée-Mazée (3-1) et Pesche B l'UR Namur B (2-3).

