La 43e édition du salon Antica a attiré quelque 30.000 visiteurs à Namur

La 43e édition du salon Antica, la plus grande foire d'art de Belgique, a attiré quelque 30.000 visiteurs du 9 au 17 novembre à Namur Expo, ont indiqué dimanche ses organisateurs.

"Avec 3.000 visiteurs supplémentaires, nous progressons d'environ dix pourcents", s'est réjoui Luc Darte, directeur général du salon. "Nous remarquons aussi que notre clientèle devient de plus en plus internationale. Ils sont nombreux à être venus du nord de la France, du Luxembourg, d'Allemagne et des Pays-Bas."

"Les tableaux ont eu beaucoup de succès, notamment ceux de peintres belges du 20e siècle", a-t-il ajouté. "Contrairement à le tendance du marché, le mobilier a aussi été fort convoité. Sans oublier les objets de collection et de curiosité, qui restent une valeur sûre", a ajouté M. Darte.

Cette 43e édition d'Antica s'étendait sur plus de 10.000 m2. On y trouvait 90 galeries belges et 47 internationales. Le salon s'était aussi offert un coup de jeune en incluant 27 galeristes de moins de 35 ans actifs dans des domaines variés, à savoir les marbres, la sculpture, les tableaux ou encore le mobilier.

Parmi eux, Nathan Uzal, les soeurs Raphaelle et Ludivine Lassus, Sebastien Tercelin de Joigny, Georges Van Cauwenbergh (Artimo) ou encore Cédric et Stijn Moermans (Georgian Gallery).

"On ne connaît pas encore les résultats de ces jeunes galeristes, mais ils ont pu entrer en contact avec beaucoup de monde et cela a aussi amené un public plus jeune sur le salon. On peut donc parler d'un bon vent de fraicheur", a encore commenté le directeur de l'évenement.