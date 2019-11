Ces quatre dernières années, dans la zone Intradel (mais l’exercice chiffré est transposable à toute la Wallonie), le prix de revient par habitant et par an a augmenté de 21% pour la collecte en porte à porte des déchets ménagers et organiques (à 23,53€), de 66% pour celle des PMC (5,58€), de 50% pour celle des papiers-cartons (4,77€), tandis que le coût de gestion des recyparcs grimpait de 20% (21,26€).