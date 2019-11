D2 Amateurs: Meux suit le rythme des Francs Borains, Dessart offre les trois points à Hamoir

Les Meutois parviennent à s'en sortir à Acren, restant dans le sillage des Francs Borains, victorieux de Tilleur. Rebecq dispose de Givry, Hamoir met fin à la série de Stockay, Verlaine dompte Durbuy.

D2 Amateurs



Givry - Rebecq 0-2

Buts : Pajaziti (0-1, 9e), Oliveira (0-2, 79e)

La superbe série des Rebecquois se poursuit puisque les voilà à neuf matchs sans défaite. Après trois nuls, ils renouent avec la victoire grâce à un premier but, à la suite d’un corner, de l’ancien meutois, Pajaziti. A la reprise, Oliveira double le score. De son côté, Givry voit son début de série de deux matchs sans revers se stopper.

Hamoir - Stockay 1-0

But : Dessart (1-0, 60e)

Derby très intéressant avec des occasions de part et d’autre mais surtout un penalty raté à la 44e de Bertrand. Plutôt, c’est J. Biersard qui stoppe le coup de réparation que son frère, D. Biersard avait commis suite à une faute de main. A la reprise, les Hamoiriens vont prendre le match à leur compte et à l’heure de jeu, Dessart, au petit rectangle, ne va laisser aucune chance à Rico. Stockay, qui n’avait plus été battu depuis cinq matchs, chute, alors qu’Hamoir poursuit la sienne (5e match sans défaite).

FC Tilleur - Francs Borains* 0-2

Buts : Laï (0-1, 32e), Ba (0-2, 90e)

Le leader du championnat s’est montré très costaud dans cette rencontre. Il fallu patienter un peu pour voir une grosse occasion signée Cottenceau, après avoir reçu un caviar de Bailly qui venait d’éliminer trois défenseurs, il frappe au-dessus. Ce n’était que partie remise pour les Borains. Peu après la demi-heure, sur un corner repoussé, Laï envoi dans le but de Tilleur. Une avance mise à mal par l’exclusion, quasi dans la foulée, de Botoko, en temps que dernier homme mais les Francs Borains vont résister et même doubler la mise dans les dernières minutes par Ba.

Verlaine - Durbuy 2-1

Buts : Gorry (0-1, 45e), Guillaume (1-1, 66e), Velegan (2-1, 84e)

Fin de la série négative pour Verlaine, après trois défaites, qui est parvenu à vaincre une équipe de Durbuy, qui avait pourtant mené au score à la 45e par Gorry. Guillaume égalisait à la 66e. Velegan faisait 2-1, Guillaume aurait pu rassurer son équipe mais loupait le penalty du 3-1 à la 87e. Sans conséquence sur le résultat final.

Acren-Lessines - Meux 1-2

Buts : Garcia Dominguez (1-0, 25e), Smal (1-1, 74e), Kinif (PEN 1-2, 80e)

Toujours invaincu, Meux a mis du temps pour se débarrasser d’Acren qui mena dès la 25e par Garcia Dominguez. C’est dans le dernier quart d’heure que tout va se passer, d’abord l’égalisation de Smal puis, six minutes plus tard, un penalty transformé par Kinif. Meux s’en sort et reste dans le sillage des Francs Borains.