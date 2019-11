D3A-B Amateurs: Les leaders de D3 A et B battus ou accrochés

Le CS Brainois et Gosselies font tomber Jette et Ganshoren, le Stade Brainois s'impose dans les derniers instants face à Pont-à-Celles alors que Tournai domine Uccle. Mormont contraint au nul à Raeren, Habay renverse Ciney en moins de vingt minutes.

D3A Amateurs

CS Brainois - Jette* 3-0

Buts : Rosmolen (1-0, 25e), Zeroual (2-0 et PEN 3-0, 39e et 51e)

C’est un coup de pied arrêté qui va débloquer la rencontre, celui de Rosmolen à la 25e. Zeroual doublait la mise à la 39e. Les Jettois ne reviendront jamais dans le coup et Zeroual, encore lui, plantait le 3e sur penalty. Braine enchaîne une troisième victoire de suite, Jette coince mais Ganshoren n’en profite pas, reste leader.

Walhain - R. Symphorinois 0-0

Pas de vainqueur dans ce match de première partie de tableau. Walhain, 3e, qui aura eu une énorme occasion, et St Symphorien, qui aura frappé le poteau, n’a pas été en mesure de se départager.

Stade Brainois - Pont-à-Celles Buzet 2-1

Buts : Sardo (1-0, 41e), Boumediane (1-1, 78e), Belfiore (2-1, 90e)

Mal en point, les Brainois empochent un succès très précieux grâce à un but, dans les tous derniers instants, de Belfiore. Avant cela, le Stade avait ouvert le score par Sardo à la 41e, auquel Boumediane avait répliqué, avant ce but de la délivrance. Grâce à lui, Braine passe devant Tertre et Pont-à-Celles.

Gosselies – Ganshoren 2-1

Buts : Soudant (1-0, 20e), Bombele (2-0, 46e), Tackny (PEN 2-1, 74e)

Troisième victoire de rang pour les Casseroles et non des moindres face à Ganshoren, 2e du général. A la 20e, Soudant avait ouvert la marque. Ganshoren se retrouvait en infériorité numérique avec l’exclusion de Vanderhaegen à la 40e. Gosselies mettait cela à profit pour doubler la mise dès le retour des vestiaires par Bombele. Ganshoren réduira le score par Tackny mais ne parviendra pas à égaliser, d’autant que Timmermans sera, lui aussi, exclu.

Léo Uccle - Tournai 0-1

But : Frutos (0-1, 45e)

Victoire méritée des Tournaisiens en terre uccloise, un petit but signé Frutos, bien servi par Hassan, vaudra les trois points et Tournai de préserver sa 4e place.

Kosova Schaerbeek - Ent. Manage 2-0

D3B Amateurs

Raeren - Mormont* 1-1

Buts : Bisconti (0-1, 40e), Laschet (1-1, 86e)

Le leader a été accroché à Raeren, alors qu’il avait fait le plus dur, via Bisconti. Mais Mormont va se retrouver à dix, juste avant la pause, Linchet écopant d’une 2e jaune. Raeren poussera et égalisera à la 86e par Laschet. Les Mormontois finiront à neuf, Volvert voyant rouge à la 91e.

SC Habay La Neuve - Ciney 3-1

Buts : Villano (0-1, 21e), N'Diaye (1-1 et 2-1, 66e et 77e), Vandermaelen (3-1, 84e)

La lanterne rouge a tenu plus d’une heure à Habay, ouvrant même la marque par Villano. Mais, en onze minutes, tout va s’inverser avec un doublé de N’Diaye. Habay enfoncera le clou à la 84e par Vandermaelen.

Meix-Devant-Virton - Herstal 0-0

Meix aurait mérité beaucoup plus que ce nul vierge, tant il a eu des occasions, parfois franches. Mais Herstal tiendra jusqu’au bout.