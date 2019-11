Première défaite de la saison pour Anvers en déplacement à Alost

Ce dimanche après-midi, les Giants d’Anvers se sont inclinés en déplacement au Forum d’Alost (85-71) dans un match en retard de la troisième journée du groupe A du championnat de Belgique de basket.

Il n’y a plus d’équipe invaincue en Euromillions Basket League cette saison. Dernière formation à ne pas encore avoir mordu la poussière, les Giants d’Anvers se sont inclinés sur le parquet des Okapis (85-71) et s’affichent à présent avec un bilan de cinq victoires pour une défaite.

De son côté, Alost retrouve un bilan à l’équilibre avec quatre victoires pour quatre défaites. Une rencontre qui a vu les deux équipes au coude à coude pendant 30 minutes (43-45 à la mi-temps et 59-61 à la fin du troisième acte). C’est au cours des dix dernières minutes que les Alostois ont fait la différence, remportant le dernier acte 26-10. Ivan Maras, avec ses 17 points et 15 rebonds, est le grand artisan du succès alostois. Il a été bien épaulé par JJ Mann et ses 15 unités. Côté anversois, Luka Rupnik (13 points) et Dave Dudzinski (10) ont sorti leur épingle du jeu mais le 4/26 à trois points des Anversois a pesé lourd au décompte final.

Anvers accueillera Charleroi dimanche prochain lors de la dixième journée de championnat alors qu’Alost sera au repos.