Nouvelle victoire de Marc Marquez à Valence

Une victoire de plus pour Marc Marquez. AFP

Marc Marquez (Honda), déjà champion du monde en titre MotoGP, a remporté dimanche sa 12e victoire de la saison lors du Grand Prix de Valence, dernière épreuve de la saison.

Déjà couronné en MotoGP pour la 6e fois cette année, l’Espagnol égale ainsi son nombre de victoires en une saison datant de 2014.

Mal parti de la 2e place sur la grille derrière le Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT), Marquez a remonté un à un ses adversaires pour terminer avec plus d’une seconde d’avance sur le Français qui a mené pendant les premiers tours.

Honda qui a déjà remporté le titre constructeur, t s’est adjugé dimanche celui par équipes.

Marc Marquez célèbre sa victoire. AFP Fabio Quartararo a obtenu dimanche sa 5e deuxième place pour sa première saison en catégorie reine. Ce résultat lui permet également de terminer 5e au classement final du championnat du monde.

Cette course était la dernière pour le triple champion du monde espagnol Jorge Lorenzo, coéquipier de Marc Marquez chez Honda, qui a annoncé sa retraite à 32 ans. Il a terminé 13e, en point final à une saison très difficile.

L’Australien Jack Miller (Ducati-Pramac) a terminé 3e.

Moto2: Binder réalise la passe de trois

Brad Binder rejoindra KTM en MotoGP. AFP En Moto2, le Sud-Africain Brad Binder (KTM) a remporté sa 3e victoire consécutive, s’emparant du même coup de la 2e place au classement final du championnat du monde derrière Alex Marquez, déjà sacré.

Binder, qui va monter en MotoGP l’an prochain chez KTM, s’est battu pendant toute la course avec le Suisse Thomas Lüthi avant de le passer dans l’avant-dernier tour.

C’est la 5e victoire du Sud-Africain au cours des 9 dernières courses de la saison. Cela n’a pourtant pas suffi pour battre Alex Marquez, le jeune frère du septuple champion du monde MotoGP Marc Marquez, déjà couronné à l’issue du GP de Malaisie il y a deux semaines.

Alex Marquez a chuté lors de la course dimanche et n’a terminé que 30e et dernier concurrent classé.

La durée de la course Moto2 avait été réduite de 25 à 16 tours en raison du retard pris lors de la précédente course Moto3.