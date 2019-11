VIDÉO | Le gardien tire un penalty, le rate complètement et... casse un éclairage en tribune

Le foot amateur réserve bien des surprises. La preuve encore ce week-end avec cette action sans doute jamais vue dans l'histoire du ballon rond.

«Il le rate et il a cassé l'éclairage en tribune. Mais qu'est-ce que je viens de voir?» Le community manager de Nuneaton Borough FC en a perdu ses mots.

Ce petit club basé près de Birmingham évolue en Southern League Central, équivalent de la 7e division. Ce samedi, il recevait Stratford. À l'heure de jeu, les locaux ont obtenu un penalty en leur faveur et c'est leur gardien, Tony Breeden, qui s'est chargé de le botter. Plutôt mal. Le ballon a été expédié largement au-dessus du but. Au point de finir sa course sur une des lampes qui éclairait la tribune derrière le but. Celle-ci s'est décrochée à moitié et n'a heureusement pas fait de blessé, au vu des images qui circulent sur les réseaux sociaux.

61‘ He’s missed and has broke the lights in the terrace. What have I just witnessed????‍??



Boro 0-0 Stratford#BackTheBoro — Nuneaton Borough F.C. (@NuneatonBoroFC) 16 novembre 2019

Yes lads got the best view???? pic.twitter.com/KGKNdBvBps — Joe Vernon?? (@joevernon_) 16 novembre 2019

Breeden a quant à lui fait part de sa gêne avec humour sur Twitter:

Pour la petite histoire, Nuneaton s'est finalement imposé 2-0. Tout est bien qui finit bien.